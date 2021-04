Przekop Mierzei Wiślanej. Tony bursztynu rozpalały wyobraźnię. Teraz trzeba o nich zapomnieć

Rak 1 godz. temu zgłoś do moderacji 13 3 Odpowiedz

Przekop... żaden liczący się statak tam nie przypłynie bo i po co.. Żaden liczący się port już istniejący do tego nie dopuści, bo i dlaczego miałby tracić pieniądze i w efekcie zwalniać pracowników. WSZYCY, ale to Wszycy naukowcy twierdzą że glina przez którą budowany jest ten przekop, stale i regularnie będzie zamulać przekop, co spowoduje milonowe kwoty przy pogłębianiu. Kwoty tak duże teraz na dzień dzisejszy, że astronomoiczne w przyszłości. Trzeba będzie dokładać i dokładać z budżetu państwa za NAJDROŻSZĄ scieżkę wodną dla kajaków i rowerów wodnych. A CO NIE MAMY DO CZEGO DOKŁADAĆ.. Będzie tak jak z Izerą, Autosanem czy Ostrołęką.