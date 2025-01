Przełom ws. przekopu Mierzei Wiślanej. Będzie tor wodny do Elbląga

Jakoś nie dowierzam.Obecny rząd to potrafi ogłaszać ze coś zrobi, zaniechalał realizację inwestycji strategicznych (CPK,elektrownie jądrowe, port kontenerowy) .Rząd mataczył i jedyne co robi to zwalcza przeciwników politycznych nie przestrzegając prawa. Stają się przestępcami popełniając przestępstwa, tłumacząc że to tzw. ,,demokracja walcząca " a to pospolite nieprzestrzeganie prawa za, co przyjdzie ponieść konsekwencje jak to prawo wróci .PiS oskarżano o autorytaryzm a to co robi ten rząd (Reżim ) to dyktatura podoierajaca się uchwałami które nie tworzą prawa. Nastepny etap to już wyprzedaż majątku narodowego. Przejęcie bezprawne TVP żeby głosić propagandę przychylną rządowi 13XII.