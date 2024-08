Przełomowe prawo weszło w życie. Największa zmiana dotyczy placów zabaw

Nowe przepisy ws. patodeweloperki

Wprowadzono też wymagania dotyczące odpowiednich przegród pomiędzy balkonami. Zgodnie z nową regulacją w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, w przypadku wykonania więcej niż jednego balkonu na jednej płycie balkonowej należy zastosować przegrodę o wysokości co najmniej 2,2 m oraz szerokości odpowiadającej co najmniej szerokości balkonu , a w przypadku, gdy balkon ma szerokość równą lub większą niż 2 m – minimum 2 m. Przegroda powinna się też charakteryzować odpowiednią przepuszczalnością światła. Powinna ona wynosić minimalnie 30 proc., a maksymalnie 50 proc., dzięki czemu - w ocenie projektodawcy - taka przyciemniona przegroda da poczucie odizolowania od sąsiadów.

- Wejście w życie przepisów oznacza konieczność dostosowania się do nowej regulacji. Na to potrzeba jednak czasu, dlatego jako branża głośno apelowaliśmy o wydłużenie okresu vacatio legis i zmianę terminu wejścia w życie rozporządzenia. Na szczęście ministerstwo rozwoju wsłuchało się w głosy budowniczych i dwukrotnie zmieniło termin wejścia w życie przepisów, najpierw na 1 kwietnia br., by finalnie przedłużyć go do 1 sierpnia - przekazał PAP Patryk Kozierkiewicz z Polskiego Związku Firm Deweloperskich (PZFD).