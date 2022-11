Przez monsuny w Tajlandii pojawił się "pływający pociąg". Bije rekordy popularności

Przez powódź pojawił się "pływający pociąg"

Bilety na sześciogodzinną trasę, rozpoczynającą się jeszcze w Bangkoku, rozchodzą się jak ciepłe bułeczki. Choć pociąg kursuje tylko w weekendy od listopada do lutego, to bilety już teraz wyprzedały się w komplecie aż do Nowego Roku. Jak zauważa agencja, dzięki powodzi pasażerowie mogą ekscytować się iluzją podróży "wodną koleją".