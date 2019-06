Putin przedłuża embargo na import żywności z Unii Europejskiej

Przedłużenie embarga to odpowiedź na decyzję o przedłużeniu sankcji gospodarczych wobec rosji, podjętą na czwartkowym szczycie Rady Europejskiej.

Sankcje będą obowiązywały przez kolejne sześć miesięcy. Dotyczą m.in. sektora finansowego, energetycznego i obronnego, co zamyka drogę do europejskich rynków większości największych rosyjskich przedsiębiorstw i instytucji finansowych.

W ramach europejskich sankcji obowiązuje też zakaz eksportu i importu broni z i do Rosji, oraz ograniczenia w dostępie do technologii, które mogłyby być wykorzystane do wydobycia ropy naftowej.