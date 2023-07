Rekordowy kontrakt w NBA. Żaden koszykarz nie zarobił tyle, ile dostanie Jaylen Brown

Jaylen Brown doszedł do porozumienia z Boston Celtics – przekazał na Twitterze Marc J. Spears, dziennikarz znany z podawania ekskluzywnych newsów ze światka amerykańskiej koszykówki. Sportowiec podpisze nowy, pięcioletni kontrakt z klubem, co potwierdził jego agent.

Rekordowa gaża w historii NBA

Zgodnie z jego ustaleniami, 26-latek w czasie pięciu lat gry ma zarobić 304 mln dolarów (1 mld 219 mln 770 tys. zł według obecnego kursu ). To rekord w historii NBA. Dotychczas żaden z koszykarzy nie mógł liczyć na taką gażę.

Zawodnik podpisze z zespołem tzw. supermax deal. To specyficzny rodzaj umowy, który pozwala zespołom występującym w NBA zaoferować pensję wyższą, niż przewidują to zasady amerykańskiej ligi (tzw. salary cap). W ramach tej umowy jeden zawodnik może zarabiać nawet do 35 proc. całości budżetu dostępnego w danym sezonie na pensje zawodników w pojedynczym klubie.