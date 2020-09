Rekordowy przyrost długu. Ponad 50 mld zł miesięcznie

Aby finansować wydatki, państwo może wyemitować obligacje, co zwiększa zadłużenie. Przypomnijmy, że na koniec ubiegłego roku państwowy dług publiczny (PDP) nie przekroczył 1 bln zł. Od tego czasu zadłużenie wzrosło o 106 mld zł.

Nowe podatki. "W przyszłym roku tylko podatek od sprzedaży detalicznej"

Kryzys z jakim mamy do czynienia od kilku miesięcy wymaga wyjątkowych działań. Jednak przyrost długu o prawie 52 mld zł w drugim kwartale robi wrażenie. Problem w tym, że to nie wszystko. Ta kwota nie uwzględnia tarczy finansowej Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) o wartości 100 mld zł, ani Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 utworzonego w Banku Gospodarstwa Krajowego (BGK).

Ile zatem faktycznie wynosi dług publiczny Polski? Nieco ponad 1,26 bln zł. Jest to dług EDP (inaczej dług sektora instytucji rządowych i samorządowych, czyli sektora general government) liczony według "metodologii unijnej”, który daje najpełniejszy i rzetelny obraz polskiego zadłużenia i pokazuje, ile kosztuje walka ze skutkami pandemii Covid-19.

W porównaniu z pierwszym kwartałem faktyczne zadłużenie wzrosło nie o 51,8 mld, a o prawie 158,6 mld zł, czyli ponad trzy razy więcej. To rekordowy przyrost. Oznacza to, że dług wzrastał o ponad 50 mld zł miesięcznie. Natomiast od początku roku do końca czerwca wzrósł o 217 mld zł.