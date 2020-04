Rekrutacje przenoszą się do internetu. "Ta opcja staje się już standardem"

- Rekruter może zaaranżować wideokonferencję, klikając w profil kandydata i wypełniając formularz zaproszenia, który zostaje automatycznie wysłany do aplikującego, wraz z wygenerowanym linkiem do wideokonferencji - słyszymy od przedstawicieli grupy.

Do tej pory kandydat zwykle musiał wysłać poprzez serwis swoje CV i czekać na informację ze strony potencjalnego pracodawcy. Wyselekcjonowane osoby zostawały natomiast zapraszane na rozmowy do biur. Jednak epidemia koronawirusa wszystko zmieniła. Skoro rząd apeluje, by ograniczyć wyjścia z domów, to również coraz więcej rekrutacji odbywa się zdalnie.