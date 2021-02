Rentowność zero proc. Resort sprzedał takie obligacje po raz pierwszy

myśl 2 godz. temu zgłoś do moderacji 17 5 Odpowiedz

Pamiętajcie obligacje sprzedaje MF , PFR , BGK , NBP każdaz tych instytucji jes państwowa i państwo gwarant razem porzyczyli ponad 300 miliardów = dług rządu jesteśmy na dnie jedne zero pozostałe obligacje 1,75 - 2 % a jak % do gury za 1-2-3 lata to już nas nie będzie bo przyjdzie nowy lub zabiorą wszystko POLAKOM to będzie wielki sukces PISu