Rok pandemii. Minister zdradza, co dalej z obostrzeniami

Mija rok epidemii koronawirusa w Polsce. Wiceminister rozwoju zdradza, co rząd planuje w dalszym etapie walki z COVID-19. - W czwartek ponad 15 tys. zakażeń, zrobiliśmy krok do tyłu, zamknęliśmy Warmię i Mazury, w innych województwach jest coraz trudniejsza sytuacja. Nie mogę przekazać pozytywnych informacji, bo one są uzależnione od codziennego bilansu zachorowań - powiedziała w "Debacie WP" Olga Semeniuk, wiceminister Rozwoju, Pracy i Technologii. - Jestem pierwszą osobą w rządzie, która będzie chciała równolegle otworzyć wiele działów gospodarki, które są w permanentnym lockdownie. Jesteśmy gotowi z protokołami bezpieczeństwa. Końcówka marca, początek kwietnia to będzie ten przełomowy moment, kiedy będziemy wygaszać trzecią falę COVID-19. Jesteśmy gotowi, by otwierać kolejne gałęzie gospodarcze, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa - dodała.