Rolnicy oburzeni na rentę alkoholową. "Wysoce demoralizujące"

Choć termin "renta alkoholowa" nie figuruje w oficjalnych przepisach czy ustawach, odnosi się do renty przyznawanej ze względu na niezdolność do pracy, często spowodowaną nadużywaniem alkoholu. To świadczenie jest przyznawane wąskiej grupie osób, które muszą spełnić określone warunki, aby się o nie ubiegać.

Kto może ubiegać się o rentę alkoholową?

Przede wszystkim, aby otrzymać rentę alkoholową, trzeba posiadać orzeczenie o częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy. Kolejnym warunkiem jest spełnienie odpowiedniego stażu składkowego, który zależy od wieku osoby w momencie, gdy powstała niezdolność do pracy. Ostatnim kryterium jest udowodnienie, że niezdolność do pracy wystąpiła w okresach składkowych lub nieskładkowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rolnicy oburzeni wysokością renty alkoholowej

Od marca 2024 roku wysokość renty alkoholowej wynosi: 1780,96 zł dla osób całkowicie niezdolnych do pracy oraz 1335,72 zł dla osób częściowo niezdolnych do pracy. Podwyżka ta jest efektem corocznej waloryzacji renty, która w 2024 roku wyniosła 12,12 proc.

Wielkopolska Izba Rolnicza, cytowana przez serwis farmer.pl, zwraca uwagę na to, że najwyższa emerytura rolnicza, po co najmniej 25 latach ciężkiej pracy i opłacaniu składek na rolnicze ubezpieczenie emerytalno-rentowe, od 1 marca 2024 r. wyniesie dokładnie 1780,96 zł. Izba wyraziła swoje oburzenie, podkreślając, że jest to sytuacja niesprawiedliwa i "wysoce demoralizująca" dla społeczeństwa.

Ponadto, organizacja zaapelowała do decydentów o ponowne przemyślenie tej sprawy, wskazując, że brak uznania dla ciężkiej pracy rolników może skutkować malejącym zainteresowaniem pracą w tym sektorze.

