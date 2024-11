Rosja mówi stop USA. Będą ograniczenia w eksporcie strategicznego pierwiastka

Rosja, która jest największym dostawcą wzbogacanego uranu na świecie, poinformowała o wprowadzeniu czasowych ograniczeń na eksport wzbogacanego uranu do Stanów Zjednoczonych w odpowiedzi na zakazanie przez USA importu rosyjskiego uranu. Na Rosję przypada około 44 proc. światowych zdolności wzbogacania uranu, a kraj ten dostarczał ok. 35 proc. paliwa nuklearnego importowanego do USA.