Ambasadorka USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield powiedziała podczas posiedzenia Rady Bezpieczeństwa ONZ, że najemnicy z tzw. grupy Wagnera eksploatują zasoby naturalne w Afryce, a "te nieuczciwe zdobycze są wykorzystywane do finansowania machiny wojennej Moskwy w Afryce , na Bliskim Wschodzie i w Ukrainie".

Rosja wykorzystuje zasoby naturalne Afryki?

Rosyjski ambasador przy ONZ Wasilij Nebenzia odpowiedział, że Linda Thomas-Greenfield niepotrzebnie poruszyła kwestię "rosyjskiego wsparcia dla afrykańskich partnerów". – To ujawnia ich prawdziwe plany i cele – to, czego naprawdę potrzebują od krajów afrykańskich – stwierdził ambasador, jednak nie sprecyzował, co dokładnie miał na myśli.