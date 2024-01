Rośnie napięcie w Afryce. Ogłosili historyczne porozumienie

Rząd Somalii zbierze się jeszcze we wtorek. Celem spotkania będzie omówienie ogłoszonej poprzedniego dnia umowy, która umożliwia Etiopii korzystanie z portu Berbera na Morzu Czerwonym . Port ten jest kontrolowany przez separatystyczną Republikę Somalilandu – podaje Al-Dżazira na swojej stronie internetowej , która powołuje się na Somalijską Narodową Agencję Informacyjną (SONNA).

Rośnie napięcie w Rogu Afryki

Umowa ta wywoła wzrost napięcia na Półwyspie Somalijskim, nazywanym też Rogiem Afryki. Wszystko przez fakt, że Etiopia wzmocni swoją pozycję przez dostęp do morza . Kraj ten nie miał takowego dostępu od 1991 r., czyli od momentu ogłoszenia niepodległości przez Erytreę .

Przez to sytuacja gospodarcza kraju ulegała stopniowemu pogorszeniu. W konsekwencji drugi najbardziej zaludniony kraj Afryki jest uzależniony od sąsiedniego Dżibuti w kwestii handlu morskiego.

Dlatego właśnie tak istotna jest umowa między Etiopią a Somalilandem. Obie strony zawarły ją w Addis Abebie; podpis pod nią złożyli premier Etiopii Abiy Ahmed Ali i prezydent Somalilandu Muse Bihi Abdi. To realizacja zapowiedzi etiopskich sprzed kilku miesięcy, której władze ogłosiły, że chcą dochodzić swoich praw w kwestii dostępu do Morza Czerwonego, co wywołało wzrost napięć w regionie.