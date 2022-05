"Rozwód" przed sądem kościelnym. Tyle kosztuje stwierdzenie faktu nieważności zawarcia małżeństwa

Prawie 70 proc. wniosków rozpatrywanych jest przez sądy kościelne pozytywnie

Jak wynika ze statystyk opracowanych przez dr. Michała Poczmańskiego, Macieja Górala i Agatę Nogaj, od 1989 roku rośnie liczba zgłoszonych spraw, w których pary chcą stwierdzić nieważność zawarcia małżeństwa . W 1989 roku było to nieco ponad tysiąc takich sytuacji.

"Unieważnienie małżeństwa" poprzedzone jest sprawą przed sądem kościelnym. Jak w przypadku spraw przed świeckimi sądami, tu także stronę może (ale też nie musi) reprezentować adwokat. W tym wypadku jest to adwokat kościelny , a sprawa rozpatrywana jest w świetle prawa kanonicznego.

Żeby zostać adwokatem kościelnym, nie wystarczy tylko skończyć studia. Istotny też jest sam stosunek do Kościoła katolickiego .

Prawo kanoniczne bardzo rzadko spotyka się z prawem świeckim

Ile kosztuje "rozwód kościelny"?

Tego typu sprawy, jak wyjaśnia ekspert, trwają średnio trzy lata. Oczywiście mówimy tu o jednej instancji, bo w przypadku, kiedy sąd nie przychyli się do wniosku zainteresowanych "rozwodem kościelnym", to stronie przysługuje odwołanie. Tak samo, jak w sądach świeckich.

Jak wyjaśnia, głównym zadaniem adwokata kościelnego, w trakcie postępowania przed sądem kościelnym, jest dotarcie do prawdy obiektywnej. Dzięki temu można stwierdzić, czy powody, dla których para chce unieważnienia zawarcia sakramentu małżeństwa, mają podstawy kanoniczne .

Nie działa to jednak w drugą stronę. Choć zgodnie z ustaleniami zawartymi w konkordacie wystarczy tylko ślub kościelny, który po przekazaniu dokumentów również formalizuje małżeństwo w formie cywilnej, to już unieważnienie sakramentu nie wiąże się z rozwodem cywilnym .

Problemy z unieważnieniem małżeństwa to mit

Jak widać w statystykach, prawie 70 proc. takich spraw kończy się sukcesem. To pokazuje, że wbrew pozorom, uzyskanie unieważnienia faktu zawarcia małżeństwa nie jest tak trudne, jakby mogłoby się wydawać.

Trudno nie odnieść tego do najbardziej znanej sytuacji, w której osoba publiczna i rozpoznawalna, zawarła drugi raz sakrament małżeństwa. Mówimy tu oczywiście o hucznym ślubie prezesa TVP Jacka Kurskiego, który odbył się w Łagiewnikach .

Marzenia o drugim ślubie i białej sukni

Oczywiście jednym z głównych powodów, dla których byli małżonkowie decydują się na "rozwód" przed sądem kościelnym, jest właśnie chęć zawarcia kolejnego ślubu kościelnego. Oczywiście nie są to jedyne motywacje.

- Czasami decyzja klientów podyktowana jest tym, że po prostu chcą przerwać ostatnie więzy z partnerem po nieudanym związku. Może to być nawet wiele lat po tym, jak doszło do rozwodu przed świeckim sądem . Taka motywacja jest bardzo częsta wśród kobiet. Wielu mężczyzn decyduje się na taki krok często dlatego, że chcą wziąć ślub kościelny z nową partnerką, która pragnie przeżyć uroczystość kościelną. Jednak każda motywacja jest dobra, żeby uregulować swoją sytuację na forum Kościoła – mówi mecenas Maciej Góral.

Co może być uznane za powód do wniesienia sprawy o unieważnienie zawarcia małżeństwa? Tu, jak wskazuje Maciej Góral, sądy kościelne najczęściej powołują się na kan. 1095 n3 (czyli niezdolność natury psychicznej do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich).