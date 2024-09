Rusza budowa nowego szpitala. Będzie kosztował ponad miliard złotych

To największa taka inwestycja nie tylko na Dolnym Śląsku, ale w całym kraju. To jeden z kluczowych projektów. Za chwilę wbicie pierwszej łopaty - tak w rozmowie z money.pl o budowie Nowego Szpitala Onkologicznego we Wrocławiu mówi marszałek województwa dolnośląskiego Paweł Gancarz.