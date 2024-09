Gigant przeniesie fabryki z Niemiec do Polski? Nie tak prędko. Są tańsze kraje

Volkswagen (VW) ogłosił, że rozważa zamknięcie niektórych fabryk w Niemczech . Jednocześnie chce nadać większego rozmachu ekspansji w Chinach i stworzyć tam zarówno nowe fabryki, jak i centra rozwojowe. Koncern znalazł się w trudnej sytuacji finansowej, co zmusza jego władze do podjęcia radykalnych kroków oszczędnościowych. Firma nie wyklucza nawet zamknięcia fabryk i zwolnień pracowników .

VW ma kłopoty. Dwucyfrowy spadek zysku

Voss zwrócił uwagę na problemy Volkswagena na rynku chińskim - kluczowym dla giganta. - W Chinach sprzedaż spadła o 7 procent w pierwszym półroczu. To dość dramatyczne - zaznaczył.

Niemieccy pracownicy nakłaniani do rezygnacji?

"Polska już nie jest już krajem taniej siły roboczej"

- Polska jest zagłębiem części motoryzacyjnych i firmy bardzo często dostarczają części motoryzacyjne na pierwszy montaż samochodu. Dlatego każde przeniesienie fabryki, która montuje pojazdy z części zakupionych od niezależnych producentów, każde przeniesienie poza Europę, osłabia również naszą gospodarkę. Nasi producenci części tracą kontrahenta, któremu sprzedają swój towar. Po prostu nieopłacalnym stanie się sprzedaż z Polski do tego innego zakątka świata - tłumaczy.

Wskazuje też przyczynę. - W Polsce skończyły już czasy taniej siły roboczej. Mamy za to wysoko wykwalifikowanych inżynierów. I tym głównie przyciągamy inwestycje - w miarę tanim dostępem do wysoko wykwalifikowanych osób z wyższym wykształceniem. I dlatego najczęściej w Polsce lokowane są centra inżynieryjne, centra rozwojowe, badawcze bądź produkcja związana z wysokimi technologiami - mówi.

Ekspert: niemieckie związki nie zgodzą się na przeniesienie produkcji do Polski

Konrad Popławski, ekspert Ośrodka Studiów Wschodnich, w rozmowie z money.pl przyznaje, że decyzje podjęte za Odrą mogą mieć różnorodne skutki dla polskiej gospodarki. - Zapowiedź możliwości zamknięcia niektórych fabryk Volkswagena w Niemczech ma charakter bezprecedensowy i stanowi szok dla niemieckiej opinii publicznej. Potwierdza głębokie problemy niemieckiego przedsiębiorstwa, które jeszcze do niedawna rywalizowało z Toyotą o miano największego koncernu motoryzacyjnego świata - zauważa.

- Okazuje się, że Volkswagen od lat nie jest w stanie poradzić sobie z rosnącymi kosztami operacyjnymi i malejącymi zyskami wynikającymi z coraz słabszej innowacyjności. Koncern ma ewidentne problemy z rozwojem samochodów elektrycznych, a także oprogramowania do nich, zlecając kolejne tego typu aktywności firmom zewnętrznym. O skali problemów świadczy, że w ostatnim czasie dużo mniejsza Skoda osiągała wyższe zyski od VW, czyli jej spółki-matki - wskazuje ekspert.

Polska może skorzystać, ale wszystko zależy od VW

Są ku temu konkretne powody. - Polska jest atrakcyjną lokalizacją dla przeniesienia produkcji z uwagi na niższe koszty pracy, dobrze wykształconą kadrę i bliskość geograficzną. Oczywiście koncern może podjąć inną decyzję i przenieść całą (ograniczaną w Niemczech) produkcję do Chin. W tym wariancie sytuacja będzie mniej korzystna dla krajowej branży motoryzacyjnej, której trudno będzie konkurować cenowo z chińskimi fabrykami - dodaje analityk PKO BP.

Tak Polska może stracić na przeniesieniu produkcji VW do Chin?

Ekspert zwraca uwagę, że Polska, oprócz produkcji pojazdów, jest także dużym dostawcą części i podzespołów dla niemieckich fabryk samochodowych. - Dla Volkswagena produkujemy m.in. samochody dostawcze oraz części i akcesoria (VW ma nawet 50 proc. udziałów w spółce Brose Sitech z Polkowic). Jeśli więc ich produkcja zostanie przeniesiona do Chin, może to oznaczać spadek zamówień na komponenty wytwarzane w Polsce, co negatywnie wpłynęłoby na wyniki naszych producentów - mówi.