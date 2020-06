Ruszają dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych

Chętni będą mogli liczyć na dopłaty do 15 proc. kosztów brutto zakupu samochodu osobowego. Chodzi tutaj oczywiście o pojazd, który nie ledwie co wyjechał z fabryki i nie był wcześniej rejestrowany - podaje "Gazeta Wyborcza".

Dotacja z NFOŚiGW nie przekroczy jednak kwoty 18750 złotych. Oznacza to, że cena auta nie może przekroczyć 125 tys. złotych brutto. Jak przypomina "GW", to dwa razy mniej niż wynikało z zapowiedzi ministra energii Krzysztofa Tchórzewskiego z końca ubiegłego roku.

Jednak by uzyskać dopłatę, trzeba najpierw zakupić samemu pojazd, a następnie go zarejestrować i ubezpieczyć. Po wykonaniu tych czynności właściciel ma 45 dni do zgłoszenia się do NFOŚiGW o wypłatę, natomiast Fundusz na przekazanie środków - kolejne 30 dni.