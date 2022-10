Ruszyły prace nad ustawą o maksymalnej cenie prądu. PiS odrzuca poprawki opozycji

Rządowy projekt ustawy o maksymalnych cenach energii trafił już do Sejmu. Posłowie rozpoczęli nad nim prace na posiedzeniu sejmowej komisji do spraw energii w nocy ze środy na czwartek.

Opozycja miała szereg wątpliwości do projektu

Posłowie opozycji pytali przedstawicieli rządu, na jakich zasadach ustalono ceny maksymalne. Zwracali też uwagę na fakt, że nie jest znane planowane rozporządzenie, które ma określić limit ceny do obliczenia kwoty odpisu na Fundusz Różnicy Wypłaty Ceny.

Ich wątpliwości budziła też zapisana w projekcie możliwość odstąpienia przez elektrownie od wychwytywania tlenków azotu w związku z ograniczoną dostępnością wody amoniakalnej. Dopytywali też, czy w przyszłym roku zostanie utrzymany obniżony VAT na energię elektryczną, co obecnie obowiązuje za sprawą tzw. tarczy antyinflacyjnej .

Władze komisji ograniczyły też czas na wypowiedzi strony społecznej, która zresztą zgłaszała wiele uwag do projektu. Związek Powiatów Polskich domagał się m.in., by w ustawie podkreślić, że cena maksymalna na poziomie 785 zł za MWh to cena brutto.