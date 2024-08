Rynek mieszkaniowy w "fazie wyczekiwania". Te liczby mówią wszystko

taka prawda 33 min. temu zgłoś do moderacji 7 0 Odpowiedz

Dopłaty do kredytów - to zabieranie kasy podatników i nosze nich w zębach dla banków i deweloperów (plus tych co sprzedają materiały budowalne). Bo oni natychmiast podnoszą marże, skoro popyt się zwiększa i jest kasa na rynku. Zyska paru tych co załapią się na początku na zakup, ale też nie zdążą przed podniesieniem cen. A to wszystko na koszt często tych podatników co nie mają sami mieszkań (za do bulą za polityczne projekty dopłaty do kredytów) i przerażeni widzą jak cena m2 odjeżdża.