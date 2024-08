Rząd chce więcej kontenerowców na Bałtyku. "Gdańsk największym węzłowym portem"

Polska ma duże ambicje na morzu. Rozbudowując bałtyckie porty, chce przyciągnąć największych armatorów. Posiadamy cztery porty morskie o podstawowym znaczeniu dla gospodarki i są to Gdańsk, Gdynia, Szczecin i Świnoujście (łącznie z małymi, w sumie morskich portów mamy 34).

To właśnie one mają stanowić siłę napędową dla gospodarki i konkurować z portami tak na Bałtyku jak i z niemieckimi portami na Morzu Północnym.

Więcej kontenerowców na Bałtyku

Polskie apetyty podsyciła rozbudowa głębokowodnego terminalu w porcie w Gdańsku. To dzięki tej inwestycji mogą zawijać tu potężne kontenerowce. Dalszy rozwój zakłada zwiększenie przepustowości do poziomu 4,5 mln TEU (to jednostka pojemności równa objętości kontenera o długości 20 stóp).