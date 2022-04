Rząd chwali gospodarkę, a NBP mówi o cudzie. Obywatele pokazali, co myślą

Stan polskiej gospodarki negatywnie ocenia 67 proc. ankietowanych , co czwarta osoba jest przekonana o głębokim kryzysie i tyle samo postrzega sytuację pozytywnie - wynika z najnowszego sondażu Kantar. Około 28 proc. Polaków deklaruje, że znalezienie zatrudnienia w naszym kraju jest trudne lub w ogóle niemożliwe.

To tylko kilka wniosków z badania, które pokazuje, że duża część Polaków źle ocenia sytuację ekonomiczną w kraju. Zupełnie odmiennie niż prezentuje to np. rząd czy bank centralny.

"Stan gospodarki jest dobry, jesteśmy w dobrym położeniu. Nasz budżet jest w bardzo dobrym stanie i to pomimo wdrożenia pakietu antyinflacyjnego. (...) Dziś nie jest czas, by martwić się kondycją naszej gospodarki" - przekonywał niedawno z sejmowej mównicy premier Mateusz Morawiecki, zachęcając do ostrych sankcji wobec Rosji.