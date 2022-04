Przewidział kłopoty w Polsce. Teraz ostrzega. "Nadciąga katastrofa"

doko 3 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Antypolski rząd,szkodniki i darmozjady.Doprowadzą Polskę do ruiny gospodarczej a co gorsza,robią wszystko by wmieszać nasz kraj w wojnę.Stosują cenzurę jakiej nigdy nie było,niszczą wszystko co polskie.