Rząd pożycza pieniądze po koszcie najwyższym od dekady. Jest sam sobie winny

W piątek pierwszy raz od dekady rentowności polskiego długu przekroczyły 6 proc. We wtorek sięgały nawet blisko 6,3 proc., po czym spadły o około 0,3 pkt proc. Jeśli nie nastąpi znacznie mocniejsza korekta, sytuacja rządu będzie nieciekawa.

Pomoc uchodźcom, ambitne plany inwestycyjne, dofinansowanie armii, rozbudowa programów socjalnych itp. wymagają dużych pieniędzy. Same dochody budżetowe nie starczą. Rząd musi więc pożyczać pieniądze, mając też na uwadze, że musi regulować zobowiązania wynikające z wcześniej zaciąganych zobowiązań. Niestety obsługa tego długu jest wyjątkowo kosztowna .

Na problem ciągle rosnących rentowności polskich obligacji uwagę zwrócili ekonomiści ING Banku Śląskiego. Przyczyny tego rozłożyli na części pierwsze. Do większości rękę przyłożył sam rząd .

Rentowności obligacji w górę. Oto powody

Zwracają też uwagę na to, że nowe wydatki rządowe na 2022 rok stanowią aż 3 proc. PKB . W planach jest dalsza obniżka PIT, wydłużenie czasu niższych stawek VAT i akcyzy, a może być tego więcej.

Koszty długu. Jak je ograniczyć?

Dla finansów państwa nie jest to dobra sytuacja. Gdyby wysokie rentowności obligacji skarbowych utrzymywały się dłuższy czas, konsekwencje byłyby jeszcze poważniejsze.

Eksperci ING mają konkretne propozycje, które mogłyby przyczynić się do obniżenia rentowności obligacji. Sugerują np. ograniczenie programów budżetowych , które działają w kierunku wzrostu inflacji. Zauważają, że takie plany mają Węgry w 2023 roku.

Innym rozwiązaniem jest finalizacja negocjacji w sprawie Krajowego Planu Odbudowy (KPO) . Porozumienie z Unią Europejską umożliwiłoby dostęp do około 30 mld euro grantów oraz podobnej kwoty pożyczek po koszcie niższym niż 1 proc. Zamiast 6-7 proc. w obligacjach skarbowych.

"Akceptacja KPO to także dostęp do potencjalnych nowych wspólnych programów unijnych. To uspokoi obawy o duże podaże długu. Warto także wzmocnić płynne działanie międzybankowego rynku obligacji. Można także przeprowadzić emisje euroobligacji" - podpowiadają ekonomiści ING.