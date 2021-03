Rząd obniży VAT dla gastronomii. Jest rekomendacja z resortu

Na czym polega projekt? To czasowe obniżenie stawki VAT dla lokali gastronomicznych. Miałoby obowiązywać do końca 2021 roku.

- Zaproponowaliśmy, by wszystkie usługi w gastronomii były objęte właśnie stawką 8 proc. Obecnie jest to stawka stosowana w blisko 50 proc. operacji. Chcemy, by było tak, jak jest w Niemczech: pijesz alkohol, kawę czy jesz ośmiorniczki – za wszystko płacisz 8 proc. podatku – wyjaśniał kilka miesięcy temu Cezary Kaźmierczak, prezes Związku Przedsiębiorców i Pracodawców. Nie wiadomo jednak, czy to ta propozycja trafiła ponownie na biurko Olgi Semeniuk.