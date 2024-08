Są nowe dane dla kluczowej branży. "Wracamy z dalekiej podróży"

W czwartek poznaliśmy nowy raport o sytuacji jednej z najważniejszych dla gospodarki branż. W czwartkowym raporcie GUS informuje, że "produkcja budowlano-montażowa (w cenach stałych) zrealizowana w lipcu 2024 r. była niższa o 1,4 proc. w porównaniu z analogicznym okresem 2023 roku (w lipcu ub.r. wzrost o 1,1 proc.) oraz wyższa o 0,9 proc. w stosunku czerwca br. (przed rokiem spadek o 6,9 proc.)". Eksperci spodziewali się głębszego spadku - do -2,1 proc.

Branża budowlana "wraca z dalekiej podróży"

Eksperci mBanku dane interpretują pozytywnie. Ich zdaniem produkcja budowlano montażowa z kolei zaskakuje "in plus", bo jest "coraz bliżej zera", co oznacza, że branża "wracamy z dalekiej podróży".