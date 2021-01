Są przeciążone, niszczą drogi. TIR-y poza kontrolą

Fikimiki 48 min. temu zgłoś do moderacji 1 0 Odpowiedz

Liczby procentowe w tym artykule to gruba przesada. Kolejny propagandowy artykuł - zastanawiam sie tylko "w jakim celu" się pojawił. Firmy transportowe mają taki ogrom warunków do spełnienia żeby działać , że chyba w żadnej innej branży tak nie ma. Non stop kontrole czy to firm czy kierowców. Coraz to NOWE i wyższe opłaty. Dojna krowa poprostu więc skończ bzdury pisać u szczuć społeczeństwo. Czemu nie piszesz jakie są koszty transportu i co się na nie składa?