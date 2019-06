Sami swoi w PIP. Dużo etatów dla zaufanych ludzi w centrali Inspekcji

Absolwenci przyspieszonego kursu szybko awansowali w strukturach PIP i zarabiają więcej niż wynosi średnia w tej instytucji – i to niezależnie od tego, że mają niższe doświadczenie od pozostałych pracowników. Dostrzegają to inni pracownicy centrali. Sytuacja jest napięta, bo od prawie roku w urzędzie, którego zadaniem jest stanie na straży praw pracowniczych, trwa spór zbiorowy załogi z pracodawca. To pierwszy taki przypadek w 100-letniej historii PIP.