Samorządowcy z PiS-em stracili większość na Dolnym Śląsku. Zarząd bez absolutorium

Bezpartyjni Samorządowc y rządzą wspólnie z Prawem i Sprawiedliwością na Dolnym Śląsku od wyborów samorządowych w 2018 roku. Wówczas doszło do zawarcia oficjalnej koalicji, której liderami są: marszałek Cezary Przybylski, prezydent Lubina Robert Raczyński - Bezprtyjni Samorządowcy, a współautorem tej koalicji ze strony PiS był minister Michał Dworczyk.

Koalicja Bezpartyjnych Samorządowców i PiS bez większości

Zobacz także: Gigantyczne wpływy do budżetu. Belka: inflacja to bezlitosny podatek

- Budżet Dolnego Śląska w 2022 roku był budżetem proinwestycyjnym i prorozwojowym, precyzyjnie przygotowanym i zrealizowanym . Potwierdza to pozytywna opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie udzielenia Zarządowi Województwa Dolnośląskiego absolutorium budżetowego za rok 2022 – przekonywał Michał Nowakowski Rzecznik Prasowy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.

- Gdyby nie koalicja z PiS-em to nie byłoby pieniędzy na wiele inwestycji w regionie - przekonywała podczas dyskusji na sesji radna PiS Małgorzata Calińska-Mayer.

- Pan na zakończenie swojej kariery nie otrzymuje absolutorium - podusmował dyskusję radny Dariusz Stasiak, który należał do klubu Bezpartyjnych Samorządowców, ale poróżniony z marszałkiem przeszedł do opozycji.

- Po dwóch latach doszliśmy do wniosku, że tylko dwa punkty zostały zrealizowane. Dzisiaj wyczerpał się nasz limit zaufania - mówił był poseł Stanisław Huskowski z klubu Nowa PL, która wcześniej wspierała zarząd.

- Tak to jest w polityce, że jeżeli traci się większość, to oddaje się władze - przekonywał na sesji radny Stanisław Huskowski.

Za absolutorium zagłosowało 18 radnych, przeciw również 18, co jest równoznaczne z tym że zarząd nie otrzymał absolutorium.

Zarząd bez absolutorium. Co dalej?

Choć opozycji udało się przeforsować nieudzielenie zarządowi absolutorium, to sejmikowa arytmetyka wskazuje, że już za odwołaniem zarządu może być zupełnie inaczej. Sejmik może odwołać zarząd województwa większością co najmniej 3/5 głosów ustawowego składu, w głosowaniu tajnym. Opozycja maksymalnie może liczyć na 18 głosów. Tyle samo radnych ma koalicja rządząca. Wszystko wskazuje na to, że zarząd będzie funkcjonował, ale bez większości.