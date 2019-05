Samorządy stracą na likwidacji OFE. Walczą o udział w opłacie przekształceniowej

Ustawa zmieniająca OFE zakłada, że środki tam ulokowane trafią na indywidualne konta emerytalne lub do ZUS. W tym pierwszym przypadku pobrana zostanie opłata przekształceniowa w wysokości 15 proc. wartości środków. Opozycja wprost nazywa to doraźnym sposobem na sfinansowanie projektów socjalnych znanych jako "piątka Kaczyńskiego", zaś samorządy burza się z innego powodu.

Łodarze największych miast zrzeszonych w Unii Metropolii Polskich (UMP) podnoszą, że wskutek tak skonstruowanych mechanizmów samorządy nie dostaną w przyszłości należnego im podatku z wypłaty emerytur. O ile bowiem wypłata świadczeń z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, to zasada ta nie dotyczy już wypłat z IKE. Od nich pobierana będzie wyłącznie opłata przekształceniowa, która trafi do budżetu państwa.

Ani ministerstwo finansów, ani inwestycji i rozwoju, nie ustosunkowały się merytorycznie do wezwania. Stanisław Krakowski z biura prasowego MIR powiedział tylko, że prace nad ustawa trawają i ma nadzieję, że wszyscy zainteresowani wezmą udział w konsultacjach.

- Rodzą się wątpliwości, jak miałby wyglądać taki mechanizm. Co jeśli ktoś zmieni miejsce zamieszkania, wyprowadzi się z dużego miasta na wieś? Tego nie da się przewidzieć, a przecież trzeba by sprawiedliwie podzielić zyski z opodatkowania przyszłych emerytów pomiędzy miastem, w którym dana osoba przemieszkała ileś lat, a wsią, do której się przeprowadziła. Trudno też przewidzieć, kto i jak długo będzie żył. A w związku z tym, jak tu przewidzieć należne wpływy samorządów z opodatkowanych emerytur? – pyta rozmówca "DGP".