Sasin: Polski Ład pozwoli nam dogonić Włochy czy Hiszpanię za około 10 lat

Zapytany o to, jakie są żelazne elementy Polskiego Ładu, Sasin wskazał na dochody, regulacje podatkowe, ochronę zdrowia oraz inwestycje w mieszkalnictwo.

- Polska Spółka Gazownictwa pracuje nad zmaksymalizowaniem nakładów na rozwój sieci gazowniczej, aby dotrzeć do tych miejscowości, do których sieć wciąż nie dotarła - powiedział.

Mówił też o planowanym wspieraniu innych programów prosumenckich, dla indywidualnych producentów energii i o programach dostępu do czystej wody.

Według Sasina "rząd ma wszystko policzone". Wskazał, że te programy będą finansowane ze środków UE, które trafią do Polski oraz z własnych wpływów budżetowych.

- To będzie miks finansowy, a własne środki będą pochodziły z rosnącego tempa wzrostu gospodarczego. Mimo że nowe regulacje podatkowe spowodują, że wpływy z podatku PIT zmaleją o ok. 5 -7 mld zł, to wzrost płac i zatrudnienia wyrówna te straty budżetowe - zaznaczył.