Polski Ład i pomysły na mieszkania. Ekspert mówi, jak odbije się to na cenach

Artur 10 min. temu

Polski ład, najpierw to trzeba rozliczyć przez skarbówkę co do złotówki tych "przedsiębiorców" co mają pieniądze z różnych szemranych interesów i kupują, mieszkania pod wynajem jako "inwestycja" a kowalski co pracuje uczciwie za 4 k brutto na 3 zmiany spłaca kredyty dla takich "przedsiębiorców", chore czasy.