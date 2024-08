Sektor tonie w długach. Lockdowny zrobiły swoje

Zgodnie z analizą BIG InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej, od kwietnia 2020 roku całkowite zadłużenie sektora fitness , obejmującego kluby sportowe oraz obiekty dbające o kondycję fizyczną , wzrosło z 64,6 mln zł do 88 mln zł w kwietniu 2024 roku. Stanowi to wzrost rzędu 36 proc.

Siłownie w największych tarapatach

Najwięcej długów przybyło siłowniom, których zaległości na koniec kwietnia tego roku wyniosły 48 mln zł, co oznacza wzrost o 170 proc. w porównaniu do 2020 roku, kiedy to wynosiły 17,8 mln zł. Średnie zaległości siłowni aktualnie wynoszą około 161 tys. zł.

Eksperci przewidują, że przyszły rozwój rynku fitness w Polsce będzie zależał od dalszej ekspansji dużych graczy. Otwierają oni nowe placówki i przejmują mniejsze lokalne kluby, co prowadzi do konsolidacji branży. W tych warunkach mniejsze siłownie i kluby sportowe mogą dołączać do większych sieci, co pomoże im w rozwoju, standaryzacji usług oraz wdrażaniu planów naprawczych.