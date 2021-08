Składka zdrowotna. Prof. Belka: Polski Ład miał być fajerwerkiem, a okazał się kapiszonem

Rząd pracuje nad podniesieniem składki zdrowotnej. Polski Ład zostanie złagodzony? - Nie bardzo wiem, o czym my dyskutujemy. Polski Ład został zgłoszony, jako wspaniały fajerwerk polityczny, a okazało się, że to kapiszon - powiedział w programie "Newsroom" prof. Marek Belka, były minister finansów i prezes NBP. - Sposób zgłoszenia Polskiego Ładu jest bardzo kontrowersyjny. Bo tam są dobre propozycje, ale jak możemy taki skomplikowany pakiet ustaw głosować razem? Przecież tam mogą się znaleźć rzeczy zupełnie niesłychane. Znając doświadczenia ostatnich lat, taki Polski Ład to sprowadzi nam konieczność wprowadzenia miliona poprawek w kolejnych miesiącach. Ustawa podatkowa powinna być oddzielnie procedowana, oddzielnie dyskutowana i oddzielnie głosowana. A nie wszystko razem, taki pakiet przedwyborczy można powiedzieć. Koszyk na Boże Narodzenie, tylko okazało się, że upadł i teraz go zbieramy - dodał.