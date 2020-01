Składki na ZUS w 2020 roku. Część przedsiębiorców szykuje się na rekordowe przelewy, nieliczni na niższe składki

Opłacanie tzw. składek ZUS odbywa się zwykle w trzech terminach. Do 5 dnia kolejnego miesiąca (czyli składki za styczeń trafiają na konto w ZUS do 5 lutego) muszą to zrobić jednostki i zakłady budżetowe. Do 10 dnia kolejnego miesiąca robią to właśnie prowadzący działalność gospodarczą, którzy opłacają składki za siebie. Do połowy miesiąca czas mają pozostali.

I tak: ci, którzy chcą skorzystać z "Małego ZUS-u", muszą wnioski złożyć między 1 a 8 stycznia tego roku. Co ważne, to termin dla tych przedsiębiorców, którzy nie zgłosili się w ciągu ubiegłego roku do tej ulgi. Jeżeli to zrobili, nie mają żadnych obowiązków - przy okazji najbliższej płatności do ZUS będą musieli złożyć formularz (to druk ZUS DRA lub ZUS RCA). Druga ważna informacja? Styczniowy termin nie obejmuje jednak osób, które będą mogły skorzystać z "Małego ZUS-u plus". Oni wnioski złożą później - bo przepisy zaczną obowiązywać w lutym.