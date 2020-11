Skup chryzantem. ARiMR usuwa komunikat ze strony

Według tych warunków na pomoc mogli liczyć posiadacze co najmniej 50 chryzantem, które "są w fazie pełnej dojrzałości i które zostały przeznaczone do sprzedaży na dzień zgłoszenia".

Co istotne, na pomoc będą mogli liczyć tylko przedsiębiorcy, czyli osoby prowadzące działalność gospodarczą. Jak zwracał uwagę na Twitterze dziennikarz "Dziennika Gazety Prawnej" Patryk Słowik, taki warunek praktycznie wyklucza osoby prowadzące tzw. działalność nierejestrową. Czyli tych najbiedniejszych, którzy kwiaty sprzedają "dorabiając sobie" na przykład do emerytury.

A skoro stawkę wyznaczono za doniczkę, to automatycznie wykluczono wszystkich sprzedawców kwiatów ciętych. Co więcej, cena również pozostawiała wiele do życzenia. Sprzedawcy wskazywali bowiem, że ceny za doniczkę wahały się od 20 do 30 złotych. Dopiero po zamknięciu cmentarzy spadły, ale tylko do około 15 złotych. Rząd jednak postanowił wziąć pod uwagę tylko ceny hurtowe.