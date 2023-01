Spalarnie śmieci to trudny biznes. Jednak może być opłacalny

Liczba spalarni odpadów komunalnych w Polsce wciąż jest stosunkowo mała. Mimo to pracują one obecnie niemal na pełnych obrotach.

Liczba spalarni śmieci ma się zwiększać

Spalarniom sprzyja obecna sytuacja

W money.pl pisaliśmy już, że w Polsce rocznie wytwarzamy 4,5 mln ton odpadów nienadających się recyklingu . Do termicznego przekształcania trafia z tego 1,2 mln ton w rok, a unieszkodliwiane w cementowniach jest kolejne ok. 1 mln ton. To oznacza, że ponad 2 mln ton tego typu odpadów ląduje na składowiskach śmieci, czy też np. w lasach lub w rowach.

W rozmowie z money.pl Piotr Górnik, prezes firmy Fortum Power and Heat Polska, przekonywał, że inwestycja w spalarnie odpadów się opłaci, gdyż nie trzeba dla nich kupować uprawnień do emisji CO2. – Paliwo z odpadów również posiada pewną emisyjność, ale jest ona ograniczona. Natomiast, co istotne, cena paliwa wyprodukowanego z odpadów bywa ujemna, co oznacza, że to dostawca odpadów płaci nam za ich utylizację. Dekarbonizacja pozwoli więc zarówno na obniżenie cen ciepła, jak i utrzymanie konkurencyjności w ciepłownictwie – wyjaśniał we wrześniu 2022 r. Piotr Górnik.