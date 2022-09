Rewolucja w ciepłownictwie już jest. Polska musi tylko dogonić Europę

Powiedzmy pra... 24 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Same bzdury. Energia z odpadów wcale nie jest ekologiczna to po pierwsze: ze spalenia tony odpadów powstaje 300kg traktowanych jako odpad niebezpieczy szlaki, żużla, popołów i sadzy z filtrów spalarni, z którymi nie wiadomo co zrobić. Potwierdza to nawet na konferencjach prof. Wielgosiński, wielki orędownik spalania wszystkiego nawet bez sortowania, bo tworzywa sztuczne np. podnoszą wartość opałową odpadów komunalnych. Utylizacja tego to wysoki koszt dlatego zdarzały się sytuacje topienia ich w jeziorach i wyrobiskach, co jest a przynajmniej powinno być karalne. Druga rzecz to marny poziom produkcji energii z odpadów (mają 6-8 razy niższą wartość opałową albo jak kto woli kaloryczność niż węgiel i tego nic nie zmieni) przy gigantycznych kosztach budowy i utrzymania spalarni - to jest około 5-10% energii otrzymywanej w wybudowanej za te same pieniądze elektrociepłowni. Moc rzadko przekracza 15-20 MW ciepła i 10 MW energii elektrycznej przy kosztach takich samych jak budowa elektrociepłowni na 300-700MW. Więc bajdurzenie, że to alternatywa dla węgla to zwykłe wciskanie kitu. Zresztą przy całym gęstym gadaniu w tym artykule o dekarbonizacji i przyszłości paliwa RDF (a w Polsce to zwykłe śmieci ze śmieciarek) jedno zdanie oddaje sens tego propagandowego słowotoku: "dla nas podstawowym paliwem jest węgiel". I nim pozostanie. Grupa Fortum ma rzeczywiście w państwach skandynawskich i bałtyckich osiągnięcia w dziedzinie nowoczesnego ciepłownictwa, ale nie ze spalania odpadów tylko z zakresu pomp ciepła wielkich mocy, dystrybucji ciepła i chłodu np. do klimatyzacji, sieci ciepłowniczych dwuparametrowych trzy i czyeroprzewodowych w tym odbioru chłodu i ciepła odpadowego od klientów i jego redystrybucji do innych odbiorców. To jest rzeczywista przyszłość ciepłownictwa. W Polsce jednak Fortum odkupił dwie czy trzy ciepłownie na Śląsku i wykorzystując przepisy unijne w zakresie paliw dostępnych lokalnie po prostu spala w nich węgiel (sam albo z domieszką odpadów komunalnych) , a to w porównaniu z tym co robi ta firma w północnej Europie nic nowatorskiego, tylko pójście na krótkoterminową dochodową łatwiznę szczególnie do czasu gdy nie przyjdzie płacić za emisje CO2 ze spalarni które są znacznie wyższe i droższe niż z węgla (do czego przymierza się Unia) i za składowanie niebezpiecznych odpadów pospalarnianych bez przerzucania tego obowiązku na firmy odbierające taki odpad w ramach przetargów z tylko oświadczeniami o technicznej możliwości ich utylizacji). Podsumowując ta fala dezinformacyjnej wobec społeczeństwa i dziennikarzy demagogii, przynajmniej na tle działalności polskiego oddziału grupy w której jest dyrektorem gość Redakcji, ma się nijak do skrzeczącej polskiej rzeczywistości, także w kwestii działalności grupy w Polsce i to się nie zmieni przez wiele jeszcze lat. Jesteśmy bowiem w Zjednoczone Europie krajem drugiej kategorii. Frajerem do dymania. Trochę z woli Unii, a trochę przez cwaniactwo zagranicznych koncernów robiących tu na naiwności publiki, dziennikarzy i samorządowych polskich kacyków oraz rządzicieli bez merytorycznego przygotowania do spraw którymi się zajmują (i często bez wyobraźni i kompetencji) kokosowe, albo raczej słomiane, krótkodystansowe interesy, które za parę lat zwiną pozostawiając po sobie spaloną ziemię.