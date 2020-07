wiadomości Krzysztof Janoś 15 minut temu

Spór o wieżę widokową na szczycie Śnieżnika. Zieloni protestują przeciw 34-metrowej konstrukcji

Władze Stronia Śląskiego chcą, by wieża na Śnieżniku stała się atrakcją turystyczną. Z kolei ekolodzy, z poparciem posłanki Partii Zielonych Małgorzaty Tracz, protestują przed jej powrotem. Ich zdaniem przyczyniłoby się to do zniszczenia terenów chronionych.

