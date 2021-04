Sprawa Nowaka. Ukraiński biznesmen miał mu wręczyć gigantyczną łapówkę

Emerytka 1 godz. temu zgłoś do moderacji 371 14 Odpowiedz

To może mi wyjaśni pan prokurator generalny jak to jest! Od 2019 roku Ukraina prowadzi dochodzenie i polskie służby też. Pan Nowak jest tymczasowo aresztowany i spędza w areszcie 9 miesięcy i pomimo tak pewnych dowodów że strony Ukrainy i polskich służb nie sporządzono aktu oskarżenia i sprawy nie skierowano do sądu!!!! Jak to jest! Osoby aresztowanie w tej sprawie z panem Nowakiem też zostały zwolnione z tymczasowego aresztu ! I to wcześniej! Co się w prokuraturze Ziobry dzieje!?