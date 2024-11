Sprawdzili, że "Czyste powietrze" nie zawsze trafia do najuboższych

Serwisprzypomina, że program "Czyste powietrze" to największy program antysmogowy w Polsce. Chodzi o wymianę pozaklasowych kotłów na paliwa stałe oraz poprawę efektywności energetycznej domów jednorodzinnych. Od 2018 r. złożono już prawie milion wniosków i podpisano prawie 803 tys. umów na ok. 13 mld zł.

Jak wskazuje Prawo.pl obecne kryteria dochodowe nie gwarantują jednak, że najwyższy poziom wsparcia, czyli do 100 proc. kosztów netto inwestycji, otrzymują osoby najuboższe. Jak wyjaśnia serwis wystarczy do domowników dopisać jedną osobę, która na stałe z nimi nie mieszka. Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce więc zmienić regulamin programu "Czyste powietrze", aby zwalczyć te i inne nieprawidłowości. Ma to nastąpić w przyszłym roku.