Sprzedaż alkoholu rośnie. I to dużo szybciej niż przed rokiem

Co ciekawe, jeszcze w ubiegłym roku jej sprzedaż malała. - Nie bójmy się mówić o tym, że to może być efekt 500 plus - mówi "DGP" Krzysztof Brzózka, były szef Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Jak czytamy w dzienniku, do wzrostu sprzedaży wódki przyczynia się to, że jej ceny nie rosną, i że jest dostępna w małych butelkach.

Powrót do mocnych alkoholi zaczynają odczuwać policja i pracodawcy - alarmuje gazeta. Widać to na przykład po liczbie kierowców mających ponad pół promila alkoholu we krwi. Testy na procenty we krwi robią już nie tylko firmy transportowe, ale też handlowe i budowlane.