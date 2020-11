Sprzedaż detaliczna znowu pod kreską. Druga fala koronawirusa widoczna w statystykach

A jeszcze miesiąc temu sprzedaż była dość wyraźnie wyższa porównując rok do roku. Wzrost był na poziomie 2,7 proc. I był to trzeci miesiąc z rzędu z dodatnią dynamiką.

Tyle zarabiają inni Polacy. W nowym programie WP wszystkiego się dowiesz

Wzrost udziału sprzedaży przez internet wykazały m.in. przedsiębiorstwa zaklasyfikowane do grupy "prasa, książki, pozostała sprzedaż w wyspecjalizowanych sklepach" (odpowiednio z 22,5 proc. do 25,2 proc.), a także podmioty z grup "tekstylia, odzież, obuwie" (z 18,2 proc. przed miesiącem do 19,4 proc.) oraz "meble, rtv, agd" (z 11,8 do 12,8 proc.).