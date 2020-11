Przemysł wciska hamulec. GUS publikuje dane o polskiej produkcji

Główny Urząd Statystyczny opublikował najnowsze dane dotyczące produkcji przemysłowej. Okazuje się, że w październiku była poziomie zbliżonym do tego sprzed roku. Progres jest zaledwie 1-procentowy.

Biorąc pod uwagę kryzys, nie jest to zły wynik, ale widać znaczne pogorszenie statystyk dynamiki w porównaniu z poprzednim miesiącem. We wrześniu przemysł urósł prawie 6 proc. rok do roku, przebijając prognozy ekonomistów na poziomie niecałych 4 proc.