Orlen podpisał umowy na zakup stacji paliw na Węgrzech i Słowacji

1 grudnia spółka Orlen Unipetrol zawarła z MOL Hungarian Oil and Gas Public Limited Company umowy, w wyniku których Orlen Unipetrol nabędzie 100 proc. udziałów w spółce Normbenz Magyarorsag Kft z siedzibą w Budapeszcie - poinformował w czwartek PKN Orlen.

Orlen wchodzi na węgierski rynek

Ponadto, jak ogłosił PKN Orlen , "na podstawie umów odpowiednie spółki z Grupy Orlen Unipetrol nabędą 103 kolejne stacje paliw zlokalizowane na Słowacji i Węgrzech, z czego przejęcie i rebranding 64 stacji na Węgrzech będzie sukcesywnie realizowane do połowy 2024 r., a 39 stacji na Słowacji do połowy 2023 r. "

Nabycie 79 stacji paliw na Węgrzech to wynik realizacji tzw. środków zaradczych zaakceptowanych przez Komisję Europejską , a związanych z wcześniejszym przejęciem przez PKN Orlen Grupy Lotos.

Fuzja Lotosu z Orlenem. Jest umowa z Saudami

W środę Orlen podpisał także umowę z Aramco Overseas Company , co jest kolejnym elementem fuzji Lotosu z Orlenem.

Szacuje się, że zintegrowany podmiot będzie miał przychody na poziomie ok. 250 mld zł rocznie i będzie obsługiwał ok. 100 mln klientów w Europie.

Jak przypomniał PKN Orlen, zgodnie ze strategią, do 2030 roku koncern ma mieć 3,5 tys. stacji pod marką Orlen na co najmniej sześciu rynkach Europy Środkowo-Wschodniej, a udział stacji zagranicznych w całej sieci sprzedaży ma wzrosnąć z 37 proc. do 45 proc.