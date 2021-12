Stawki VAT. Jest porozumienie ws. nowych przepisów

Unia zaktualizowała wykaz towarów i usług, na które dozwolone są obniżone stawki VAT , uwzględniając cyfrową transformację gospodarki. Kompromis kładzie nacisk na równe traktowanie wszystkich państw członkowskich UE. Aby to osiągnąć, istniejące odstępstwa , które pozwalały niektórym państwom członkowskim na stosowanie preferencyjnych stawek na niektóre produkty, zostały otwarte dla wszystkich państw członkowskich , pod warunkiem, że są one zgodne z uzgodnionymi zasadami.

Co z zerową stawką VAT na żywność?

"Z dużym zadowoleniem przyjmujemy osiągnięcie dzisiejszego porozumienia. Natomiast nie chcemy czekać na formalne przyjęcie dyrektywy przez Radę, co nastąpi już w 2022 r. Możliwość stosowania zerowej stawki VAT na żywność jest szczególnie ważna teraz, gdy w Europie mamy nasilone m.in. zjawiska inflacyjne. Dlatego cały czas podejmujemy starania o to, by Komisja nie zakwestionowała naszych działań w tym kierunku i dlatego w piśmie do komisarza Gentiloniego ponownie zaapelowałem o możliwość wprowadzenia przez Polskę zerowej stawki VAT na żywność na 6 miesięcy, licząc na przychylność KE" – dodał szef resortu finansów.