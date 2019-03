Strajk nauczycieli. Ile wolnego w ciągu roku mają nauczyciele?

Przekonanie, że nauczyciele dzięki długim wakacjom nie mają prawa żądać podwyżek, jest dość powszechne. Tej narracji używają również rządzący, którzy często im to wypominają. Oczywiście można im tego pozazdrościć, ale - jak przekonują - wakacje i ferie nie oznaczają dla nich pełnej wolności.

Zgodnie z prawem nauczyciel ma 6 tygodni urlopu w wakacje i 2 tygodnie w ferie. W sumie daje to 56 dni. Przez resztę roku pozostaje do dyspozycji dyrektora. Jest jeszcze kilka dni w roku, które szkoła może ogłosić jako wolne: ze względów na egzaminy lub święta.

Co na to nauczyciele? - Nie mamy całych wakacji dla siebie. Tydzień po zakończeniu roku jesteśmy do dyspozycji dyrektora. W wakacje odbywa się rada pedagogiczna, mamy rekrutację, a w ostatnim tygodniu wakacji również pracujemy. O szczegółach decyduje dyrektor - mówi money.pl autorka bloga "Babka od histy".

Nasza rozmówczyni w czasie wakacji prowadzi ponadto zajęcia dla młodzieży. Tu trudno wskazać dokładny ich wymiar czasowy, o wszystkim decyduje zapotrzebowanie i polityka szkoły. - W wakacje robię też kursy i szkolenia, bo wreszcie mam na to czas. Wielu nauczycieli przygotowuje też podczas wakacji programy zajęć i plany dydaktyczne - mówi "Babka od histy".

To też nie wszystko. Niewielu wie o tym, że nauczyciele mają też dyżury, gdy szkoła jest teoretycznie zamknięta - Chociażby w wigilię czy 2 maja nauczyciele przychodzą do pracy i zajmują się dziećmi. Po za tym w szkołach są też weekendowe, wakacyjne i feryjne akcje, jak np. zima w mieście czy lato w mieście. Kto to obstawia? Nauczyciele - mówi Artur Sierawski z koalicji "Nie dla chaosu w szkole".

A jak dużo nauczyciele pracują w Europie?

Według raportu Komisji Europejskiej i jej specjalnej komórki zajmującej się edukacją - Eurydice - w około połowie krajów w Europie rok szkolny trwa od 170 do 180 dni. Jak widać na grafice, różnice są jednak znaczące. Francuski nauczyciel przychodzi do szkoły 162 razy, a Holenderski aż 200 dni w roku. Polscy nauczyciele ze 179 dniami mieszczą się w średniej europejskiej.

Dni bez lekcji nie oznaczają urlopu

Niektórych krajów nie ma na mapie - wszystko dlatego, że ich systemy nauczania są zupełnie odmienne. W Szwecji np. nauczyciele przychodzą do szkoły również w czasie wakacji. Przygotowują się w niej do nowego roku, a urlopu mają dokładnie tyle samo, co pracownicy innych branż. Niemieccy nauczyciele podobnie - gdy dzieci w szkole nie ma, w ramach swoich obowiązków doskonalą się zawodowo.

Kraj Liczba dnia pracujących Holandia 200 Niemcy 193 Wielka Brytania 190 Szwajcaria 190 Norwegia 190 Słowacja 189 Finlandia 187 Czechy 187 Węgry 182 Islandia 182 Irlandia 182 Austria 180 Polska 179 Hiszpania 176 Grecja 176 Włochy 174 Estonia 172 Łotwa 170 Francja 162

Wakacje, wakacjom nie równe

Na drugim biegunie jest Francja. Tamtejsi nauczyciele mają dokładnie tyle samo urlopu, co uczniowie. Na zajęcia przychodzą 162 dni w roku.

Jak wynika z raportu Eurydice, rozkład i długość świąt w roku szkolnym jest różna w różnych krajach. W całej Europie jest pięć głównych okresów wakacji szkolnych: święta jesienne, święta Bożego Narodzenia, Nowy Rok, ferie zimowe, święta wielkanocne i wakacje letnie.

Wszystkie kraje oferują dodatkowe dni urlopu na okazje publiczne lub religijne. Jesienią dzieci mają jeden tydzień wakacji w 19 krajach, w innych państwach rozpiętość waha się do dwóch dni (np. Czechy, Islandia i Serbia) do trzech tygodni (Szwajcaria). Jesiennego wypoczynku nie ma w 13 krajach (np. Albanii, Austrii, Chorwacji, Czarnogórze i Polsce).

Z kolei na Boże Narodzenie prawie wszystkie kraje oferują dwa tygodnie wakacji; w kilku krajach jest tylko jeden tydzień (np. Polska i Słowenia) i do trzech tygodni w przypadku Niemiec. W 21 krajach Europy ferie zimowe trwają tylko tydzień. Dwa tygodnie mają dzieciaki i nauczyciele np we Francji, Polsce i Turcji.

Z kolei osiem krajów nie ma w ogóle zimowych wakacji (np. Albania, Cypr i Grecja). Co niezwykle ważne, w niektórych krajach istnieją różnice regionalne i lokalne w czasie wakacji szkolnych. Okresy i daty wakacji szkolnych mogą się różnić w zależności od regionu. W niektórych krajach, takich jak Niemcy, Hiszpania, Włochy, Austria i Szwajcaria, decyzje w tej materii podejmują samorządy.

Z kolei długość letnich wakacji letnich jest bardzo zróżnicowana w Europie. Zazwyczaj rok szkolny kończy się między końcem maja a drugą połową lipca. Połowa czerwca to czas, w którym rozpoczyna się letnia przerwa w większości krajów. Wolnego uczniowie mają od 6 tygodni w niektórych niemieckich landach, Holandii, Zjednoczonym Królestwie (Anglia, Walia i Szkocja) i Liechtensteinie do 15 tygodni w Bułgarii.

