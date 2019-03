Strajk nauczycieli. Tam poparcie dla protestu jest największe

Choć oficjalnych danych Związku Nauczycielstwa Polskiego jeszcze nie ma, to światło na tę sprawę rzucają szacunkowe wyniki koalicji "NIE dla chaosu w szkole".

"NIE dla chaosu w szkole" to przedstawiciele organizacji i stowarzyszeń, które działają na rzecz polskiej edukacji. "Różnimy się, mamy odmienne poglądy, ale wszyscy mówimy NIE zmianom, wprowadzanym przez obecne władze oświatowe" - tak przedstawiają się na stronie internetowej.

Organizacja od początku zbiera dane na temat liczby szkół, które zapowiedziały w referendach przystąpienie do strajku nauczycieli, zaplanowanego na 8 kwietnia. Nauczyciele z rozsianych po całym kraju placówek zgłaszali swoje szkoły moderatorom strony, ci weryfikowali te informacje i nanosili ją na mapę.

Teraz przedstawiciele stowarzyszenia podliczyli wyniki i zaprezentowali je w podziale na poszczególne województwa. Najwięcej szkół zgłosiło gotowość do protestu w województwach mazowieckim, wielkopolskim i śląskim. Również ze względu na to, że to właśnie tam placówek oświatowych jest najwięcej.