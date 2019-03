Strajk nauczycieli. PIP sprawdzi, czy nauczyciele na zastępstwo są zgodni z prawem

Rozporządzenie Ministerstwa Edukacji Narodowej zakłada, że na czas egzaminów do pracy w komisjach zatrudniani byliby niestrajkujący nauczyciele z innych szkół. - To niezgodne z prawem zmuszanie do pracy u innego pracodawcy tylko dlatego, że ktoś z góry tak polecił - powiedział Radiu ZET prezes ZNP Sławomir Broniarz.