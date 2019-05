Straż Graniczna zatrzymała sprytnego Rosjanina. Przedstawił do kontroli fałszywe banknoty

Żeby wjechać do Polski z państwa spoza Unii, trzeba okazać do kontroli odpowiednią kwotę. Pewien obywatel obwodu kaliningradzkiego próbował dostać się do naszego kraju, pokazując fałszywe ruble. Wziął je z gry planszowej.

